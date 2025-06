Svelato il segreto del minerale simile alla kryptonite potrebbe alimentare un futuro più verde

Svelato il segreto del minerale che potrebbe rivoluzionare il nostro futuro energetico: la jadarite, simile alla kryptonite, non è solo un affascinante mistero da fumetto ma una risorsa potenzialmente fondamentale per la transizione verso un mondo più verde. Un nuovo studio ha decifrato le sue origini, evidenziando come condizioni geologiche uniche possano renderla una chiave per il domani sostenibile. Continua a leggere per scoprire come questa scoperta potrebbe cambiare il nostro approccio all’energia.

La jadarite, il raro minerale noto per la sua somiglianza con la kryptonite anti-Superman, potrebbe facilitare la transizione energetica. Un nuovo studio ha svelato il segreto della sua origine: si forma in una precisa serie di passaggi geologici e solo in presenza di condizioni estremamente specifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

