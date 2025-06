Superman | un primo sguardo a Metamorpho!

Superman sta per tornare sul grande schermo e l’attesa cresce! Con il regista James Gunn che svela un esclusivo dietro le quinte con personaggi come Guy Gardner, Mister Terrific, Hawkgirl e l’affascinante Metamorpho, i fan sono in fermento. Ma cosa ci riserverà il film per Rex Maxon? Riuscirà a unirsi alla Justice Gang? Scopriamolo insieme, mentre si avvicina l’uscita di questo imperdibile capitolo!

L'uscita di Superman è alle porte e il regista James Gunn e la Warner Bros. stanno iniziando a intensificare la campagna marketing del film. Gunn ha rivelato un nuovo dietro le quinte con Guy Gardner, Mister Terrific, Hawkgirl e Metamorpho. Anche se sembra che Rex Maxon inizi come prigioniero di Lex Luthor in Superman, quali sono le probabilità che si unisca alla Justice Gang entro la fine del film? View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn) Il cast di Superman. Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di SupermanClark Kent.

