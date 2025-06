Superbike oggi GP Emilia-Romagna 2025 | orari prove libere programma streaming

Scatta ufficialmente l'attesissimo fine settimana del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, sesto appuntamento del Mondiale superbike 2025. A partire dalla giornata odierna, infatti, sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, prenderà il via una tappa di estrema importanza per l'intera stagione, che ci permetterà di chiarire qualcosa di più a livello di corsa per il titolo. Quale sarà il programma della giornata? Si inizierà a fare sul serio alle ore 10.35 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, quindi si tornerà in azione alle ore 15.00 con la seconda sessione, sempre della durata di 45 minuti.

