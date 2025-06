Super Cocciaretto è in semifinale a ' s-Hertogenbosch Avanza Zverev a Stoccarda

Sul vellutato manto olandese, Super Cocciaretto protagonista: con grinta e talento, avanza in semifinale a ’s-Hertogenbosch, mentre a Stoccarda Zverev si conferma inarrestabile eliminando Nakashima. Due sfide emozionanti che promettono spettacolo e suspense: il tennis italiano si distingue sulle terre verdi d’Europa, portando orgoglio e speranze nel circuito internazionale. La stagione si fa sempre più avvincente, e il meglio deve ancora venire.

Sui prati verdi olandesi, l'azzurra batte Lamens in due set (6-2 7-6). Nessun problema per il tedesco, che ai quarti elimina Nakashima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super Cocciaretto, è in semifinale a 's-Hertogenbosch. Avanza Zverev a Stoccarda

