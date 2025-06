Summer Festival le regole per le aree chiuse

Il Summer Festival si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più vibrante! Per garantire a tutti un’esperienza sicura e piacevole, l’amministrazione comunale ricorda le regole per l’accesso alle aree chiuse durante gli spettacoli. Solo chi ha effettivamente diritto potrà entrare, rispettando le disposizioni e contribuendo a un evento impeccabile. Scopriamo insieme come vivere al meglio questa splendida occasione estiva!

Il Summer Festival è alle porte e l'amministrazione comunale ricorda le regole per accedere alle aree soggette a interdizione durante gli spettacoli. L'accesso pedonale sarà consentito esclusivamente a coloro che ne hanno effettivo diritto, ovvero i proprietari di immobili, i domiciliati e gli affittuari (con esclusione dei residenti, per i quali l'inserimento in lista avviene automaticamente), gli ospiti di strutture ricettive e locazioni turistiche situate all'interno delle aree interessate, nonché i lavoratori di attività che ricadono nella stessa zona. Chi rientra in queste categorie dovrà compilare un apposito modulo, disponibile nella homepage del sito del Comune di Lucca (www.

