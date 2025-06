Sulle panchine roventi L’attesa del bus da incubo | E intorno solo cemento

Le panchine di Piazza della Libertà a Firenze, note come le “bare”, sono un simbolo di attesa estenuante e contesto urbano asfittico. Tra cemento, traffico incessante e rotaie del tram, diventano il teatro di un’attesa quasi surreale, dove il comfort si perde tra il calore e l’asfalto bollente. Un’immagine che racconta una città che fatica a trovare spazi di relax nel cuore pulsante della sua quotidianità.

FIRENZE "I nostri nonni le avrebbero fatte di legno, non certo di pietra". Sono le panchine di Piazza della Libertà, quelle che alcuni hanno soprannominato macabramente ’bare’. Perché sono rettangolari e sono chiare, poste in mezzo a un’isola d’asfalto. In mezzo al traffico, tra le auto che vanno in direzione piazza Beccaria e una fermata del 25, il bus, che è anche difficile aspettare. Dall’altra parte sono cinte anche dalle rotaie del tram che va in San Marco. Ci sono alcune persone che aspettano il 25, sono sedute e sudate, sulle panchine roventi. Sì, perché ora che la colonnina del termometro si è alzata oltre i trenta gradi aspettare il mezzo che ti trasporta verso casa dopo un giorno di lavoro sembra quasi una tortura. 🔗 Leggi su Lanazione.it