Sul palco di Roma tutti i cantanti del momento Da Achille Lauro a Ghali fino alla stellina del rap Anna Pepe

Sul palco di Roma, la musica esplode con i più grandi del momento: da Achille Lauro a Ghali, passando per la stellina del rap Anna Pepe. Questa sera su Rai 1 prende il via il Tim Summer Hits 2025, un evento imperdibile registrato in piazza del Popolo, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Una kermesse di emozioni, hit e tormentoni estivi che promette di far battere forte il cuore degli appassionati. A proposito di scaletta – è importante sapere che ogni puntata del concerto…

Comincia stasera su Rai 1 la prima della quattro serate del Tim Summer Hits 2025 – registrate a da Piazza del Popolo di Roma con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Sul palco si alternano i cantanti del momento con i loro brani più famosi, oppure con i tormentoni dell'estate che sta per iniziare. Le altre tre serate andranno in onda nei prossimi tre venerdì. Importante, a proposito di scaletta – è sapere che ogni puntata del concerto è un montaggio delle 4 serate: per esempio 5 artisti che si sono esibiti nella prima serata mescolati ad altri della quarta e via dicendo.

