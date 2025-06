Sucic-Inter in Croazia è l’erede di Modric I nerazzurri sono convinti che…

L'Inter ha scommesso sul futuro con l'acquisto di Petar Sucic, il giovane talento croato considerato l’«erede di Modric». Con grandi aspettative, i nerazzurri credono nelle potenzialità di questa mezzala promettente, pronta a lasciare il segno in Italia. La sua acquisizione, frutto di un investimento di 14 milioni più bonus, sottolinea la ferma volontà dell’Inter di rinforzarsi e puntare sui giovani talenti. La speranza è che Sucic possa diventare un nuovo protagonista del calcio internazionale.

L'Inter ha messo a segno un colpo di calciomercato Inter che sta suscitando grande interesse e curiosità: Petar Su?i?, il giovane e promettente centrocampista croato, acquistato a inizio febbraio dalla Dinamo Zagabria. L'operazione, chiusa per 14 milioni di euro più 2 di bonus, testimonia la ferma convinzione della dirigenza nerazzurra di aver ingaggiato un potenziale fuoriclasse. Su?i? ha firmato un contratto quinquennale con un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione, segnale della fiducia riposta nelle sue capacità.

