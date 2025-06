Sucic il talento non manca! E in Croazia sicuri di una cosa – TS

L’interesse per Petar Sucic sfiora l’entusiasmo, e in Croazia si parla già di un’erede di Luka Modric. Il giovane centrocampista, appena arrivato all’Inter, è visto come il futuro del calcio balcanico: talento puro, qualità da leader e la pressione di dover raccogliere un’eredità importante. Con questa energia, Sucic si prepara a confermare le sue grandi potenzialità. Il suo cammino è solo all’inizio, ma le premesse sono promettenti...

