Sucic ha già convinto Chivu | le indicazioni dopo i primi allenamenti con l’Inter

Petar Sucic, il giovane centrocampista arrivato dalla Dinamo Zagabria, ha già lasciato un'ottima impressione ai primi allenamenti con l’Inter, conquistando la fiducia di Chivu. Manca poco all’esordio nel Mondiale per Club 2025, un momento cruciale per i nerazzurri che affronteranno Monterrey nella notte tra martedì e mercoledì. Chivu sfrutterà questa sfida per testare diverse soluzioni in vista di una stagione ricca di obiettivi ambiziosi.

Petar Sucic, centrocampista appena arrivato dalla Dinamo Zagabria, ha già convinto Chivu. Il croato ha partecipato all’allenamento odierno ben figurando. Manca sempre meno all’ esordio dell’ Inter al Mondiale per Club 2025. I nerazzurri inizieranno il loro viaggio contro il Monterrey nella notte tra martedì e mercoledì e sarà importante partire subito con il piede giusto. Chivu sfrutterà l’occasione per far ruotare diversi uomini e t ra quelli che avranno più spazio ci sarà sicuramente Petar Sucic. Il centrocampista classe 2003 è appena arrivato dalla Dinamo Zagabria, ma in patria tutti ne parlano benissimo ed ha giocato spesso titolare con la nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic ha già convinto Chivu: le indicazioni dopo i primi allenamenti con l’Inter

In questa notizia si parla di: sucic - convinto - chivu - inter

Sucic-Inter, aspettative elevate per l’esordio del croato: il club è convinto di aver preso un… - L’Inter alimenta grandi aspettative per l’esordio del talento croato Sucic, considerato un vero colpo di mercato.

FcInter1908 - L'Inter di Chivu in partenza per gli Stati Uniti: ci sono Acerbi, Calhanoglu, Sommer, Bisseck, Re Cecconi, Di Gennaro, Martinez, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Sucic, Berenbruch, Palacios, Darmian, Frattesi, Cocchi, De Pieri, Calligaris, Mkhit Vai su Facebook

Toni Golem: Per Baturina meglio il Como di Inter o Juve. Ma Sucic si adatterà meglio alla Serie A; Toni Golem: Per Baturina meglio il Como di Inter o Juve. Ma Sucic si adatterà meglio alla Serie A; Becali: Chivu farà bene all'Inter, i nerazzurri torneranno in finale Champions. Però non parlo più....

Sucic strega l’Inter, impressioni positive: “Già nel primo allenamento ha fatto vedere…” - La posizione naturale da occupare è quella di mezzala, ma lo staff punta molto sulla versatilità e le capacità di apprendimento ... Segnala fcinter1908.it

Pagina 2 | Sucic come Modric, all-in dalla Croazia: “Inter, è l’erede al trono” - In nazionale si è esaltato come centrocampista box to box, ma in mezzo può ricoprire tre ruoli: al Mondiale per Club potrebbe già essere titolare ... tuttosport.com scrive

Golem convinto: «Sucic titolare all’Inter! Vantaggio su Baturina» - L'allenatore Toni Golem si è espresso sul nuovo acquisto dell'Inter Petar Sucic, rimarcando le sue convinzioni sulla capacità del calciatore croato di - Riporta inter-news.it