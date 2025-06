subito il cessate il fuoco a gaza i docenti del pacinotti per la pace

I docenti dell’Istituto Pacinotti si uniscono con fervore alla richiesta di cessare il fuoco immediato e permanente a Gaza, condannando ogni forma di violenza e sostenendo i valori di rispetto e dignità. In un momento di grande sofferenza umanitaria, è fondamentale che le voci della comunità educativa si facciano sentire, affinché la pace possa tornare presto a prevalere e garantire un futuro di speranza per tutti.

"Cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati". I docenti dell’Istituto professionale "De Franceschi-Pacinotti" si uniscono agli altri istituti. "Come comunità educativa, fondata sui valori del rispetto, della dignità umana, della pace e della giustizia, non possiamo restare in silenzio di fronte alla devastazione umanitaria in corso – si legge in una nota –. Migliaia di bambini, donne e civili innocenti hanno perso la vita; scuole, ospedali e infrastrutture civili sono stati distrutti in quello che è ormai definito da molte organizzazioni internazionali come una catastrofe umanitaria senza precedenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it