Studenti invitano ChatGPT alla cena di classe il video diventa virale | Colui che c’è sempre stato per tutti noi

Un video che ha fatto il giro di TikTok racconta una storia simpatica e innovativa: studenti invitano ChatGPT alla cena di classe di fine anno, dimostrando quanto l’intelligenza artificiale sia ormai parte integrante della loro vita quotidiana. Questa idea brillante ha conquistato milioni di visualizzazioni, evidenziando il modo in cui tecnologia e creatività si intrecciano nella nuova generazione. E mentre la viralità cresce, emerge un messaggio: anche l’AI può essere un vero compagno di avventure, rendendo i momenti speciali ancora più memorabili.

Un gruppo di studenti ha conquistato TikTok con un'idea tanto geniale quanto divertente: invitare ChatGPT alla loro cena di classe di fine anno. Il video, diventato rapidamente virale sulla piattaforma, mostra come l'intelligenza artificiale sia ormai entrata a far parte della vita quotidiana degli studenti, tanto da meritarsi un posto d'onore tra i compagni di classe durante i festeggiamenti di fine anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

