Studentessa ferita mentre usa il tosaerba durante lo stage | rischia di perdere 3 dita

Un incidente drammatico scuote il mondo scolastico di Modena: una studentessa di 17 anni, durante il suo stage, si è ferita gravemente con un tosaerba, rischiando di perdere tre dita. Un episodio che solleva importanti questioni sulla sicurezza e la formazione sul campo. Mentre i carabinieri indagano sulle cause, tutto il paese si chiede come proteggere i giovani in esperienze pratiche così delicate.

Modena, 13 giugno 2025 – Era al secondo giorno del suo stage, quello che permette ai ragazzi di alternare scuola e lavoro. Per cause ora al vaglio dei carabinieri ha utilizzato un tosaerba all’esterno dell’azienda in cui svolgeva il progetto e si è ferita gravemente alla mano sinistra, rischiando di perdere tre dita. Vittima del grave infortunio una studentessa 17enne di Castelfranco Emilia e ora i militari, insieme ai colleghi dell’ispettorato, stanno svolgendo i dovuti accertamenti per verificare eventuali responsabilità in merito a quanto accaduto. L’episodio risale allo scorso 4 giugno ed è avvenuto all’interno di un vivaio cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Studentessa ferita, mentre usa il tosaerba durante lo stage: rischia di perdere 3 dita

