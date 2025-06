Strumenti chirurgici e lavanderia per due ospedali di Palermo | così la cricca degli appalti truccava i bandi

Nel cuore di Palermo, un intreccio di affari e corruzione avvolgeva gli appalti per strumenti chirurgici e servizi di lavanderia ospedaliera. La “cricca degli appalti” manipolava bandi milionari, come testimonia Antonio Sciacchitano, alias Ninni, che descriveva un “abito sartoriale” come requisito fondamentale. Un’indagine che svela un sistema torbido e le sue implicazioni sulla sanità pubblica, mettendo in luce come l’illegalità minacci la salute e la fiducia dei cittadini.

Un "abito sartoriale", così Antonio Sciacchitano (detto Ninni) definiva uno dei requisiti necessari per partecipare a una gara d'appalto milionaria. Quella per aggiudicarsi il servizio di sterilizzazione degli strumenti chirurgici di un ospedale di Palermo.