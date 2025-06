Street food mostre teatro e grande comicità | tutti gli eventi in programma nel fine settimana

Preparati a vivere un fine settimana all’insegna di emozioni, gusto e divertimento! Ancona e i suoi dintorni si animano con spettacoli teatrali, mostre, eventi culinari e grandi comicità. Dal ritorno in scena di celebri artisti come Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi, alla tradizionale Fiera di Sant’Antonio e il delizioso Sea Food Festival. Non c’è modo migliore per scoprire cosa rende unico questo weekend: scopri tutti gli eventi e lasciati coinvolgere!

Un weekend ricco di appuntamenti tra spettacoli, musica, fiere e buon cibo: ecco cosa offre Ancona e dintorni nei prossimi giorni. Dal ritorno in scena di Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi ad Agugliano alla Fiera di Sant'Antonio a Passo Ripe, passando per il Sea Food Festival in piazza Mazzini e lo.

