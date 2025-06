Stramaccioni esalta Conte | In Italia è insuperabile C’è un aspetto che accomuna le sue gestioni alla Juve all’Inter e al Napoli

Andrea Stramaccioni esalta Antonio Conte come uno dei migliori in Italia, sottolineando un aspetto che unisce le sue gestioni alla Juve, all’Inter e al Napoli: la capacità di gestire il gruppo con maestria. Un talento insuperabile, capace di motivare e plasmare le sue squadre. Ma cosa rende Conte così unico nel panorama calcistico italiano? Scopriamolo insieme, perché il suo modo di condurre le squadre sta facendo scuola e continua a lasciare il segno.

. Cosa ha dichiarato. Andrea Stramaccioni ha parlato a Il Mattino. Di seguito le sue dichiarazioni su Antonio Conte, tecnico in seguito a lungo dalla Juve ma che ha poi scelto di restare al Napoli. STRAMACCIONI – « Antonio è un numero uno nella gestione del gruppo, forse può avere avuto qualche piccola criticità in ambienti esteri che non controllava e dominava al 100% come piace a lui. Ma in Italia è insuperabile: Juventus, Inter e Napoli, ha sempre avuto spogliatoi granitici » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stramaccioni esalta Conte: «In Italia è insuperabile. C’è un aspetto che accomuna le sue gestioni alla Juve, all’Inter e al Napoli»

