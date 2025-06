Stramaccioni | De Bruyne è un colpo che cambia la Serie A Napoli da scudetto ora serve un esterno

Il colpo De Bruyne scuote il calcio italiano: un acquisto che potrebbe rivoluzionare la Serie A e rafforzare le ambizioni dello scudetto del Napoli. Andrea Stramaccioni, noto ex allenatore e analista, sottolinea come questa mossa rappresenti un segnale forte e positivo. Tuttavia, avverte, per mantenere il passo con le grandi d'Europa, ora serve un esterno di livello. La sfida è ormai lanciata: il campionato sta per cambiare volto.

"> Il colpo De Bruyne non è solo una notizia per il Napoli: è un segnale alla Serie A. Lo dice chiaramente Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi voce tecnica di Dazn, che in un'intervista rilasciata a Gennaro Arpaia per «Il Mattino», commenta entusiasta l'arrivo del campione belga all'ombra del Vesuvio. «Onestamente non me l'aspettavo – spiega Stramaccioni – De Bruyne ha giocato quasi sempre titolare in Premier e in Champions, è stato protagonista nei big match del City. Vederlo ora in Serie A, a Napoli, è una sorpresa meravigliosa».