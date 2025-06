Strage della Loggia l’appuntato Sandrini in aula sulla superteste Giacomazzi | Nessuna pressione ci eravamo appartati

Nelle aule di giustizia di Brescia, emergono i retroscena di una delle pagine più oscure della storia italiana: la strage di piazza Loggia. Vittore Sandrini, ex appuntato dei carabinieri, si presenta davanti ai giudici smentendo ogni pressione e confermando l'intimità degli incontri avvenuti all’epoca. La verità si fa strada tra ricordi frammentati e tensioni, nel tentativo di fare luce su un episodio che ha segnato profondamente la nostra memoria collettiva.

Brescia – “Non ricordo”. “È solo un’invenzione”. Un ritornello ripetuto ieri in Assise - al processo nei confronti di Roberto Zorzi, accusato di essere tra gli esecutori della strage di piazza Loggia - dall’ex appuntato dei carabinieri Vittore Sandrini. Oggi ottantenne, nel ’74 era un fedelissimo del potente generale Delfino, all’epoca capitano del nucleo investigativo dell’Arma di Brescia. L’ufficiale che, secondo la superteste Ombretta Giacomazzi, l’aveva intimorita affinché tenesse la bocca chiusa sui rapporti tra ordinovisti veneti e neofascisti bresciani e la obbligò per anni a depistare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage della Loggia, l’appuntato Sandrini in aula sulla superteste Giacomazzi: “Nessuna pressione, ci eravamo appartati”

