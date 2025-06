Strade di luce | una domenica a Menfi per ricordare Marisa Leo

Il 15 giugno, un’occasione speciale a Menfi: "Strade di luce" riunirà cultura, convivialità e ricordi per celebrare Marisa Leo. Un pomeriggio dedicato alla memoria di una donna straordinaria, promotrice di passione e innovazione nel mondo del vino e della comunicazione. Siete pronti a vivere un’esperienza unica tra storie, emozioni e sapori, per rendere omaggio a chi ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Una domenica da non perdere!

Domenica 15 giugno alle 18, a Casa Planeta di Menfi, è in programma "Strade di luce", un incontro ludico-culturale promosso e organizzato dall'associazione "Marisa Leo Aps" e dalla delegazione Sicilia dell'associazione nazionale "Le donne del vino" in memoria della responsabile marketing e.

#Agrigento. L'appuntamento de Le Donne del Vino Sicilia al Maharìa, domenica 15 giugno, un locale amato dalla giovane imprenditrice, nel cuore del centro storico Leggi qui tutti i dettagli Vai su Facebook

