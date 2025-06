Storie dalle patrie galere, edificanti come un girotondo di Carnevale.

Se siete curiosi di scoprire un tema insolito e affascinante, preparatevi a immergervi in storie dalle patrie galere che, come un girotondo di carnevale, svelano aspetti sorprendenti e spesso poco conosciuti del nostro sistema penitenziario. Domani vi racconterò di un incontro al Gabinetto Vieusseux di Firenze, dove si discuterà di una proposta di legge audace e controversa. Se volete arrivare preparati, ascoltate la registrazione su Radio Radicale e nel frattempo, ecco alcune notizie utili a fare il punto della situazione.

Domani riferirò di un incontro notevole avvenuto mercoledì al Gabinetto Vieusseux fiorentino, sulla proposta di legge che raccomanda ai magistrati di trascorrere un periodo in galera prima di prendere servizio. Se volete arrivare a domani già preparati, e senza il rischio di pensare che sia tutto uno scherzo, potete ascoltare la registrazione dell'incontro su Radio Radicale. Nel frattempo, metto insieme tre o quattro notizie utili a fare il punto, e a sollecitare uno stato d'animo appropriato al problema. Era di martedì la notizia su un signore di 94 anni, giudicato autore tredici anni prima del fallimento di un'impresa editoriale, condannato per bancarotta, e messo in carcere, in quella sentina ripugnante che è Sollicciano, e solo dopo un po' di pubblico sbigottimento e di indignazione è stato spostato nel meno brutale Solliccianino, e di qui agli arresti domiciliari.