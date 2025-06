Storie al Bivio Show l’esperimento di Monica Setta su Rai2 | quando inizia

C’è chi i bivii della vita li racconta, e chi li attraversa in prima persona. Monica Setta, volto familiare della tv, sembra aver imboccato una nuova strada, meno seriosa e più aperta all’ironia, forse anche grazie a una pungente imitazione che ha fatto il giro dei social. Dopo la parodia di Giulia Vecchio al GialappaShow, inizialmente accolta con stizza, la conduttrice ha scelto di sorridere e rilanciare. E lo fa alla sua maniera: con un programma che porta il suo nome e la sua impronta, ma con una veste tutta nuova. Come riporta DavideMaggio, Storie al Bivio Show debutta in prima serata su Rai2 martedì 24 giugno, per poi tornare il 1° luglio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Storie al Bivio Show, l’esperimento di Monica Setta su Rai2: quando inizia

Tensione in Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: “Lui non vuole che Roberta Capua e Antonella Elia vadano da lei” - Tensione in casa Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta, nuovamente al centro dell'attenzione. Il conduttore di "BellaMà" avrebbe manifestato la sua insofferenza riguardo la possibile partecipazione di Roberta Capua e Antonella Elia al programma della Setta.

Monica Setta in prima serata con Storie al Bivio e una sorpresa "straordinaria": ospita Giulia Vecchio? Vai su X

“Mi è sempre piaciuto divertirmi. Giulia Vecchio ospite? Ci stiamo lavorando”. Monica Setta nel promo di “Storie al Bivio Show” gioca con la sua imitazione del GialappaShow, poi cosa ha rivelato ai nostri microfoni: Vai su Facebook

