' Storia in movimento' esposizione e sfilata dei mezzi militari | Presenti 150 figuranti

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Stellata: nel suggestivo parco della Rocca Possente, sabato 14 e domenica 15, i mezzi militari della Seconda Guerra Mondiale prenderanno vita tra esposizioni e sfilate mozzafiato, accompagnati da oltre 150 figuranti in abiti d’epoca. Un’occasione unica per immergersi nella storia e celebrare il coraggio di un passato che non dimentichiamo, rendendo questo evento imperdibile per tutti gli appassionati e le famiglie.

