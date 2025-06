Stop Euro5 | Assolutamente necessario per tutelare salute pubblica ed evitare nuove sanzioni

L’uscita dall’Euro 5 rappresenta un passo imprescindibile per proteggere la salute pubblica e rispettare gli impegni europei. Troppo spesso si tenta di rimandare l’inevitabile, scaricando le responsabilità sul Green Deal, quando in realtà questa decisione ha radici ben più lontane, risalendo al 2017. È giunto il momento di affrontare con coraggio questa sfida: il futuro della nostra salute e del nostro ambiente dipende da scelte decise e tempestive.

«Ancora una volta si cerca di rinviare l’inevitabile, per giunta, imputando al Green Deal europeo le responsabilità di una misura varata dall’attuale governo nel 2023 e che, a ben guardare, ha una genesi ben più vecchia risalente al 2017, anno del nuovo accordo di programma per il risanamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Stop Euro5:«Assolutamente necessario per tutelare salute pubblica ed evitare nuove sanzioni»

