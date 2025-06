Stop degli uffici dalla rigenerazione ai cinema la Regione deve rifare la nuova legge urbanistica

La regione si prepara a rivoluzionare il volto del Lazio con la nuova legge urbanistica, puntando sulla rigenerazione urbana e sulla riqualificazione di cinema, sottotetti e aree abbandonate. Un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio e incentivare lo sviluppo sostenibile, ma non mancano sfide e punti critici da affrontare. Con l’approvazione della proposta di legge 171, si apre un nuovo capitolo di innovazione e opportunità .

Dalla trasformazione dei cinema alla rigenerazione urbana, dalla conversione dei sottotetti a quella dei manufatti abbandonati nelle campagne laziali. Sono diversi i punti critici compresi nel testo della proposta di legge 171 sulla semplificazione, che dall'11 giugno è in discussione in.

La maggioranza di centrodestra in Regione Lazio conferma per l'ennesima volta una totale mancanza di visione sul governo del territorio. La famigerata legge 171, che secondo la giunta Rocca avrebbe dovuto semplificare le procedure per la realizzazione

