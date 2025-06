Stop ai nuovi contratti Dallbogg in Italia | Ivass annuncia il provvedimento

L'IVASS ha annunciato un provvedimento che interrompe temporaneamente la sottoscrizione di nuovi contratti per Dallbogg, compagnia bulgara attiva nel settore assicurativo in Italia. Questa misura, valida per tre mesi a partire dal 1° luglio 2025, riguarda principalmente polizze RC auto e cauzioni. Un passo importante che potrebbe influenzare il mercato e i consumatori italiani, sollevando domande sulla stabilità e le future opportunità nel settore assicurativo.

Stop alla sottoscrizione di nuovi contratti per la compagnia bulgara Dallbogg, attiva in Italia prevalentemente nell' Rc auto e in misura minore nelle cauzioni. E' quanto avvisa l'autorità di vigilanza Ivass secondo cui il provvedimento che riguarda i nu è stato emesso dalla Financial Supervision Commission della Bulgaria per la durata di 3 mesi a partire dal primo luglio 2025. La DallBogg, sottoposta alla vigilanza della Fsc, è operativa in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, prevalentemente nel ramo RC auto e in misura minore in quello cauzioni. Le sue offerte appaiono anche in diversi portali di ricerca.

