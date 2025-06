Stomaco vuoto segni di percosse e strangolamento | cosa dice l’autopsia sulla bimba morta a Villa Pamphili

Scopri le inquietanti conclusioni dell'autopsia sulla bimba trovata morta a Villa Pamphili. Il rapporto rivela che la piccola non mangiava da giorni e presenta segni di percosse e strangolamento, confermando che il decesso avvenne almeno una settimana prima del ritrovamento. Una tragedia che solleva ancora più domande sulla vicenda e sulla fragile linea tra vita e morte. Continua a leggere per approfondire i dettagli di questa drammatica inchiesta.

La bambina trovata morta a Villa Pamphili non mangiava da giorni: questo quanto emerso dall'autopsia sul corpo della piccola. Il risultato conferma che il decesso della madre sarebbe quindi avvenuto non il giorno prima, ma almeno cinque o sette giorni prima del ritrovamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La neonata morta insieme alla madre nel parco di Villa Pamphili non mangiava da giorni. L'autopsia ha rivelato che lo stomaco della piccola, di appena sei-otto mesi, era completamente vuoto. Non solo: sarebbe stata picchiata, scossa e infine soffocata

Potrebbe essere stata uccisa per #strangolamento la bimba di circa sei mesi trovata sabato in villa #Pamphili a #Roma. È quanto ipotizzano gli inquirenti alla luce della autopsia effettuata sul corpo della piccola

