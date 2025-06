Si aprirà alle 8.30 di sabato 14 giugno alla Sala del Commiato della Bergamasca a Verdello la camera ardente di Nadia Lepore, professoressa dell’Itis Paleocapa di Bergamo scomparsa lunedì 9 giugno all’ospedale di Borgo Trento di Verona una settimana dopo un incidente in moto lungo la A4. Quel giorno, insieme al marito Dario, stava percorrendo il tratto veronese dell’autostrada tra i caselli di Soave e Montebello, quando improvvisamente la gomma posteriore della moto sulla quale viaggiavano è esplosa, facendo perdere il controllo del mezzo: violentissimo l’impatto contro il guardrail, con i due coniugi che erano stati sbalzati dalla sella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Stezzano e il Paleocapa in lutto per Nadia Lepore, morta a una settimana dall’incidente in moto