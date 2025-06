Sterpaglie lungo il Mugnone | Abbandonate lì da marzo

Da marzo, le sterpaglie lungo il Mugnone sono state abbandonate, creando una crescente preoccupazione tra gli abitanti delle valli del Medio Valdarno. Mentre i bollettini con il contributo al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno stanno arrivando, interventi incompleti e cumuli di sfalci lungo gli argini minacciano l’equilibrio ambientale e la sicurezza delle comunità locali. È urgente intervenire per ripristinare la bellezza e la salute di questi preziosi corsi d’acqua.

Sono in consegna in questi giorni i bollettini con il contributo da versare al consorzio di bonifica 3 medio valdarno, ma gli abitanti delle due valli lungo i principali corsi d’acqua, dal Mugnone all’Arno, segnalano interventi lasciati a metà e lamentano la presenza di cumuli di sfalci lungo gli argini. In particolare preoccupa la situazione creatasi accanto al depuratore di Pian del Mugnone, dove le sterpaglie accumulate dopo i tagli effettuati a marzo, sono state colonizzate da animali. A raccontare la situazione è l’ex sindaca Anna Ravoni, che si fa portavoce di uno scontento diffuso in paese e rimbalzato su più gruppi social locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it