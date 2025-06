Stephen King l’aborto e le donne ma il re dell’horror è davvero uno scrittore femminista?

Stephen King, il re dell’horror, ha da sempre saputo creare donne memorabili, eroine che sfidano stereotipi e mostrano una forza straordinaria. Da Carrie a Holly, le sue protagoniste incarnano resilienza e potenza in un mondo spesso ostile. Ma il suo ruolo come scrittore femminista è ancora oggetto di discussione: può un autore horror essere un alleato delle donne? La risposta sta nelle sue pagine, dove il coraggio femminile si fa voce potente e inconfondibile.

Da Carrie degli esordi a Holly degli ultimi romanzi, sono tante le eroine create dall'immaginazione di Stephen King. Personaggi complessi, resilienti e potenti che danno della figura femminile un'immagine mai scontata e mai arresa, ma il re dell'horror può essere considerato un autore femminista?.

