Stelle al Palmaria Island.

Preparati a vivere un'emozionante giornata in mare con la nona edizione della Palmaria Island, l’appuntamento imperdibile per gli amanti del nuoto in acque libere. Organizzata dalla Rari Nantes Spezia, questa competizione promette spettacolo, agonismo e scenari mozzafiato, con 203 atleti tra cui campioni olimpici e nazionali. Un evento che unisce passione, talento e bellezza naturale: non perdere questa straordinaria sfida tra le onde!

Nuovo appuntamento con il nuoto in acque libere: torna domani con la sua nona edizione la Palmaria Island, gara all'insegna dell'agonismo e della bellezza organizzata dalla Rari Nantes Spezia. Sabato mattina, appuntamento con lo spettacolo in mare con una starting list di tutto rispetto, con 203 iscritti: alla competizione prenderanno parte alcuni nomi di spicco del nuoto di fondo e mezzofondo tricolore. Ci saranno la medaglia d'argento olimpica ai giochi di Rio della 10 km Rachele Bruni (Fiamme Oro Napoli), la compagna di squadra Giulia Salin, pluricampionessa europea giovanile sulla distanza dei 5 km e Alessio Occhipinti, anch'esso del gruppo sportivo della polizia, vincitore della scorsa edizione, già medaglia di bronzo mondiale ed europea sulla distanza dei 25 km; spazio anche ai talenti locali: la campionessa del mondo giovanile Iris Menchini, Niccolò Ricciardi e Tommaso Gallesio.

