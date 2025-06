Stefano De Martino verso la conferma a Stasera tutto è possibile

Dopo un addio carico di emozioni e commozione, Stefano De Martino si prepara a stupire ancora una volta. La sua voce rotta dall’emozione e gli occhi lucidi non sono stati un addio, ma il preludio a un nuovo entusiasmante capitolo. Con tanta sorpresa e entusiasmo, il conduttore torrese si appresta a tornare alla guida di "Stasera tutto è possibile", confermando così che il suo legame con il pubblico è più forte che mai.

L'8 aprile 2025, Stefano De Martino si è congedato dal pubblico di Stasera tutto è possibile con la voce rotta dall'emozione, gli occhi lucidi, e parole che sembravano preannunciare l'addio definitivo: "È stata un'esperienza bellissima". In molti, quindi, hanno pensato che fosse l'ultimo atto. E invece no. A sorpresa, il conduttore di Torre Annunziata è pronto a tornare alla guida del comedy show di Rai2, in un ribaltamento tanto inatteso quanto fortemente voluto da chi quel programma lo vive, lo produce e lo ama fin da quando è ripartito. Il ritorno di Stefano De Martino. "Se ne va davvero?", si sono chiesti in molti dopo la puntata di aprile.

Stefano De Martino surprend tout le monde : il reste l'hôte de Stasera tutto è possibile
Dopo aver annunciato la sua uscita, Stefano De Martino resta al timone di Stasera tutto è possibile.