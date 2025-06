Stefano De Martino tra frecciate di Belen e forse qualche mugugno in Rai | cosa sta succedendo

Momento delicato per Stefano De Martino, tra frecciate di Belen e rumors di tensione con la Rai. La sua vita personale e professionale sembrano attraversare una fase di cambiamenti, alimentando curiosità e speculazioni tra fan e media. Ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che tiene banco nel gossip italiano, perché in un mondo così imprevedibile, nulla è mai come sembra.

Momento particolare per Stefano De Martino, di nuovo al centro del gossip. Da una parte Belen parla di lui, dall'altra Dagospia lascia intendere qualche problemino con la Rai. Ma andiamo con ordine. In una lunga intervista a Chi, Belen ha parlato del suo ex marito.

