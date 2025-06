Stefano De Martino strigliato dai vertici Rai per i troppi flirt

Stefano De Martino, tra flirt e gossip irresistibili, si trova sotto la lente dei vertici Rai, che sembrano non apprezzare le sue frequentazioni estive. Secondo Giuseppe Candela, l’exploit mediatico dell’ormai noto conduttore starebbe creando qualche fastidio alla rete pubblica. Un equilibrio delicato tra popolarità e professionalità , che potrebbe portare a decisioni sorprendenti nel prossimo futuro. Ma come evolverà questa situazione?

La piega di Stefano De Martino in questa estate bollente, tra un flirt ed un altro, non sarebbe gradita ai vertici Rai, infastiditi dai troppi gossip attribuiti al conduttore di punta del servizio pubblico. A riportare il retroscena è Giuseppe Candela: “Lo si dice a bassa voce ma il concetto è chiaro: l’overdose di gossip che travolge Stefano De Martino avrebbe infastidito i vertici della fu Viale Mazzini”, si legge su Dagospia. “Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere immagine mediatica piĂą pulita e familiare” scrive il portale di Roberto D’Agostino riportando una (presunta) voce  che circolerebbe al momento in viale Mazzini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stefano De Martino “strigliato” dai vertici Rai per i troppi flirt

