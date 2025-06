Stefano De Martino ironizza sull'inno della Valle d'Aosta ad Affari tuoi | È allegro dovreste riarrangiarlo

Durante la puntata di Affari tuoi del 12 giugno, Stefano De Martino ha divertentemente ironizzato sull’inno della Valle d’Aosta, “Montagnes Valdôtaines”. Con il suo humor contagioso, ha suggerito che potrebbe essere riarrangiato in versione allegra per rendere omaggio alle montagne e alla cultura locale. Un momento di leggerezza che ha coinvolto e sorriso il pubblico, dimostrando ancora una volta che anche i più seri possono divertirsi con un tocco di genialità. Continua a leggere.

Stefano De Martino, nella puntata di Affari tuoi trasmessa giovedì 12 giugno, non si è trattenuto. Ascoltando il ritmo solenne della canzone Montagnes Valdôtaines, che è stata adottata come inno ufficiale della regione Valle d'Aosta, si è lasciato andare all'ironia.

