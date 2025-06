Stefano De Martino ha fatto arrabbiare i vertici RAI per i gossip Che cosa sta succedendo?

Negli ultimi tempi, Stefano De Martino ha attirato l'attenzione non solo per le sue abilità artistiche, ma anche per il clamore mediatico che lo circonda. Tuttavia, questa esposizione eccessiva sui gossip ha sollevato polemiche tra i vertici Rai, preoccupati che possa compromettere l’immagine di serietà e professionalità richiesta dal servizio pubblico. Ma cosa sta realmente succedendo e quale sarà il suo futuro in Rai? La vicenda si prospetta ancora ricca di colpi di scena.

I vertici Rai sono infastiditi dall'eccessiva esposizione gossippara di Stefano De Martino, ritenuta incompatibile con l'immagine "pulita" richiesta ai volti di punta del servizio pubblico.

