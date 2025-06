Stefano De Martino cambia idea e lascia tutti senza parole ma felici | ecco la scelta del conduttore

Ma ora, sorprendentemente, Stefano De Martino cambia idea e ritorna con una decisione che farà felici tutti i suoi fan. Dopo un addio emozionante, l’8 aprile 2025 sembrava fosse arrivato il momento di lasciare il palco, ma la sua scelta sorprende e riaccende l’entusiasmo. Ecco cosa ha deciso il conduttore e perché questa nuova direzione potrebbe cambiare tutto.

È bastato un saluto carico di commozione per far credere di trovarsi di fronte a un addio definitivo: l’8 aprile 2025 Stefano De Martino aveva salutato il pubblico di Stasera tutto è possibile con le lacrime agli occhi, convinto di chiudere un capitolo importante della sua carriera. « È stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia », aveva detto, ingenerando l’idea di un commiato senza ritorno. E invece, nell’imprevedibile teatro della TV italiana, il conduttore napoletano ha fatto dietrofront: secondo Fanpage.it, corteggiamenti serrati da parte della produzione e il timore del cast di perdere « la magia » instaurata con lui hanno spinto De Martino a rimanere al timone per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Stefano De Martino cambia idea e lascia tutti senza parole (ma felici): ecco la scelta del conduttore

