Stefan de Vrij, pilastro dell’Inter e icona della nazionale olandese, ha raggiunto un traguardo significativo: 75 presenze con l’Olanda. La Federcalcio olandese gli ha conferito un prestigioso riconoscimento, celebrando la sua costanza e leadership in campo. Dal miglior giovane del Mondiale 2014 ai successi con l’Inter, de Vrij dimostra ancora una volta di essere un elemento imprescindibile nel panorama calcistico internazionale. Nella sua carriera, ogni passo è stato un successo che merita di essere ricordato.

Stefan de Vrij ha recentemente toccato quota 75 presenze con l’Olanda. La Federcalcio ha premiato il calciatore dell’Inter con un riconoscimento. Colonna dell’ Inter e veterano della nazionale olandese: Stefan de Vrij ha rispettato le aspettative di inizio carriera. Premiato come miglior giovane del Mondiale in Brasile del 2014, il calciatore nerazzurro ha festeggiato un importante traguardo con la squadra della sua nazione. Nella larga vittoria sul Malta, l’ex Lazio ha toccato infatti quota 75 presenze con l’Olanda, guadagnandosi un prestigioso riconoscimento. De Vrij ha infatti ricevuto in dono un piatto d’argento dalla Federcalcio dei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stefan de Vrij premiato dall’Olanda per un importante traguardo, il difensore: «Sono molto orgoglioso»

