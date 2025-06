Stazione | trova un borsello con 5 mila euro in contanti e lo restituisce

In un gesto di grande onestà, un passante presso la stazione ha ritrovato un borsello con 5 mila euro in contanti e lo ha prontamente consegnato alla polizia ferroviaria. La pronta azione degli agenti ha permesso di rintracciare la proprietaria, che aveva accumulato quei soldi per un viaggio all’estero. Un esempio brillante di integrità e solidarietà che dimostra come un gesto semplice possa fare la differenza.

Ha trovato un borsello con 5 mila euro in contanti nei pressi della biglietteria della stazione e lo ha subito dato alla polizia ferroviaria. Gli agenti sono riusciti a risalire alla proprietaria - che aveva i soldi per un viaggio all'estero - e gliel'hanno restituito. E' successo nella mattinata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Stazione: trova un borsello con 5 mila euro in contanti e lo restituisce

In questa notizia si parla di: stazione - borsello - mila - euro

Con il borsello imbottito di dosi in stazione, 19enne tradito dall'odore di droga e arrestato - Un odore sospetto ha tradito un 19enne egiziano in stazione: il suo borsello imbottito di droga è finito sotto i riflettori grazie a una segnalazione dell’Esercito.

È una sera d’autunno, piove e la stazione centrale di Milano è piena di pendolari che tornano a casa da lavoro. In questa giungla, tra questa folla, negli anfratti e nei sottopassaggi bui e umidi si agita un’umanità con regole di convivenza diverse, d Vai su Facebook

Borsello con 5mila euro riconsegnato alla proprietaria grazie a un “cittadino modello” -; La Polizia di Stato riconsegna al legittimo proprietario un borsello contenente oltre 5.000 euro in contanti grazie ad un “cittadino modello” - Questura di Parma | Polizia di Stato; Con il borsello imbottito di dosi in stazione, 19enne tradito dall'odore di droga e arrestato.

Trovano borsello con 15mila euro contanti sul bus, tre studentesse (di 14 anni) lo riconsegnano all'anziano proprietario Come scrive msn.com: Trovano sul bus un borsello con quindici mila euro in contanti e lo consegnano all'autista.