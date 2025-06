Stati Uniti-Trinidad e Tobago | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un’emozionante sfida di Gold Cup tra Stati Uniti e Trinidad e Tobago al Geodis Park di Nashville. Scopri orario, dove seguire il match in TV e le ultime notizie sulle probabili formazioni, per non perdere neanche un istante di questa battaglia calcistica che promette spettacolo e adrenalina. Resta con noi per sapere tutto quello che c’è da sapere su questo imperdibile evento sportivo!

Al Geodis Park andrà in scena la sfida tra Stati Uniti-Trinidad e Tobago: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Geodis Park di Nashville si giocherà la sfida di Gold Cup tra Stati Uniti-Trinidad e Tobago. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stati Uniti-Trinidad e Tobago: dove vederla, orario e probabili formazioni

