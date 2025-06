stati uniti il senatore dem alex padilla bloccato a terra e ammannetato durante una conferenza stampa

La scena insolita si è svolta a Los Angeles, dove il senatore democratico Alex Padilla è stato improvvisamente bloccato e ammanettato durante una conferenza stampa sul tema delle proteste contro i raid anti-migranti. Un episodio che ha suscitato reazioni contrastanti e ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti del confronto pubblico negli Stati Uniti. Il video mostra Padilla che viene...

Il senatore democratico della California Alex Padilla è stato allontanato con la forza da una conferenza stampa a Los Angeles del Segretario per la sicurezza interna Kristi Noem sulle manifestazioni di protesta contro i raid anti-migranti. “Sono il senatore Alex Padilla. Ho delle domande per il segretario”, ha detto Padilla a Noem, mentre diversi uomini lo hanno spinto fisicamente fuori dalla conferenza stampa. Il video mostra Padilla che viene portato in un corridoio esterno e spinto a terra con la faccia in avanti, mentre gli agenti con i giubbotti identificativi dell’Fbi intimano al senatore di mettere le mani dietro la schiena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it