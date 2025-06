Stati Uniti e Ue divisi sul sostegno a Kiev | a rischio flop il vertice del G7 in Canada

Il mondo osserva con trepidazione un crescente divario tra Stati Uniti e Unione Europea riguardo il sostegno all’Ucraina. Mentre la Russia continua la sua brutale invasione, le divergenze su come rispondere minano l’unità internazionale. A rischio di un flop il vertice del G7 in Canada, dove si deciderà il futuro delle sanzioni e del supporto a Kiev. La diplomazia globale rischia di trovarsi a un incrocio cruciale, e il risultato potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

Sul sostegno all’Ucraina e la conseguente condanna della Russia per la brutale aggressione all’ex repubblica sovietica, sembra crescere sempre più la spaccatura tra Stati Uniti e Unione Europea. A certificare la distanza tra Washington e Bruxelles arrivano le indiscrezioni di Bloomberg, secondo cui il vertice del G7 in Canada — dove si parlerà di supporto a Kiev e sanzioni a Mosca — previsto per questo fine settimana, sembra destinato a un clamoroso flop. Stando a fonti di stampa, i leader dei sette Paesi più industrializzati del mondo potrebbero rinunciare al tradizionale comunicato congiunto per evitare conflitti con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che appare sempre più deciso a ritirare il proprio Paese dal conflitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it