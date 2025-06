Statale 45 Bonini | Comprendo i disagi attuali ma questo è l’unico percorso serio

Comprendo i disagi attuali, ma è fondamentale riconoscere che il percorso 232 l8217 unico serio e affidabile per garantire sicurezza e sviluppo alla nostra valle. La tutela del territorio e dei cittadini deve rimanere al centro delle nostre priorità. Federico Bonini, consigliere provinciale del centrodestra, in quota Lega, sottolinea l'importanza di mantenere un dialogo costruttivo e trovare soluzioni concrete. Solo così possiamo assicurare un futuro sostenibile per la Valtrebbia.

«In merito al comunicato diffuso dal Comitato Statale 45, ritengo necessario intervenire per ribadire una posizione chiara a tutela del territorio e dei cittadini che vivono la valle. La Valtrebbia – interviene Federico Bonini, consigliere provinciale del centrodestra, in quota Lega, e.