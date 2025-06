Stasera in tv da non perdere c' è Una donna promettente il film con Carey Mulligan premiato con l' Oscar alla sceneggiatura

Stasera in TV, non perdere "Una donna promettente", il film premiato con l’Oscar alla sceneggiatura e interpretato da Carey Mulligan. Un noir coloratissimo, disturbante e imprevedibile che segna il debutto della talentuosa regista Emerald Fennell, già nota per Killing Eve e The Crown. Un’opera intensa e sorprendente che dimostra come la passione e il talento possano portare a risultati straordinari in così poco tempo. Preparati a una serata di cinema indimenticabile!

Coloratissimo, disturbante, imprevedibile. Arriva stasera in tv Una donna promettent e, opera prima della talentuosa autrice inglese Emerald Fennell, Oscar 2021 per la migliore sceneggiatura. Sceneggiatrice e regista del film, fino all'uscita di questo film conosciuta solo per aver interpretato Killing Eve e Camilla Parker Bowles in The Crown 4. E come autrice di una saga fantasy per ragazzi molto amata in Gran Bretagna. Solo 3 anni dopo arriverà il fenomeno Saltburn . L'appuntamento da non perdere con il film che ha per protagonista Carey Mulligan è per le 21.15 sul canale Iris. E in contemporanea streaming anche sulla piattaforma free di Mediaset Infinity.

