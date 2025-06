StartHUB | parte lo sportello per i giovani che vogliono fare impresa

di impresa tra i giovani, offrendo loro strumenti concreti e supporto per realizzare le proprie idee. Con StartHUB, Arezzo si apre a un futuro ricco di opportunità , incentivando la creatività e l’iniziativa. Un passo importante per trasformare le passioni in progetti di successo, coinvolgendo la comunità e stimolando l’innovazione locale. Perché il cambiamento inizia con un primo passo: quello di credere nei giovani e nelle loro capacità .

Arezzo, 13 giugno 2025 – Parte all'Informagiovani lo sportello StartHUB - impresa giovani Arezzo, dedicato ai giovani imprenditori aretini. L'esordio di questo nuovo servizio è in concomitanza con il primo laboratorio gratuito sulle soft skills dell'imprenditore, che si terrĂ martedì 24 giugno dalle 15:00 nella sede di piazza Sant'Agostino. "Si tratta di un progetto – sottolinea l'assessore Federico Scapecchi – dedicato a promuovere la cultura d'impresa offrendo strumenti concreti per trasformare idee in realtĂ . Dopo i primi appuntamenti di lancio molto partecipati, mi fa piacere constatare che è arrivato il momento delle attivitĂ vere e proprie.

