Start Cup Campania via all’edizione 2025 | coinvolti oltre 250 studenti

Start Cup Campania 2025 si prepara a lanciare la sua ottava edizione, coinvolgendo già oltre 250 studenti-innovatori provenienti da università prestigiose come Federico II, Vanvitelli e Parthenope. Questa competizione decennale rappresenta un'occasione unica per giovani talenti di trasformare idee in imprese sostenibili, promuovendo una cultura imprenditoriale tra le nuove generazioni. Con tanta energia e innovazione, il futuro dell’imprenditoria campana si sta scrivendo proprio qui.

Sono già 250 gli studenti-innovatori che hanno preso parte alle attività formative di Start Cup Campania 2025, la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario promossa dalle Università campane Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale. L’obiettivo è quello di sostenere l’imprenditorialità e diffondere la cultura d’impresa tra studenti, ricercatori e giovani imprenditori. L’iniziativa, che si svolge nell’ambito del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), punta a trasformare idee ad alto potenziale tecnologico in progetti d’impresa concreti attraverso un percorso strutturato in tre fasi: formazione, incubazione e competizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

