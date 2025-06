Stankovic Inter cambia il futuro del portiere | mossa a sorpresa del Venezia

Il mondo del calcio è in fermento: la mossa a sorpresa del Venezia potrebbe rivoluzionare il futuro dei portieri nerazzurri, con Filip Stankovic protagonista di una decisione che scuote le strategie di mercato. Con la conferma della coppia tra Stankovic e Plizzari per la prossima stagione, il club lagunare traccia un nuovo percorso, lasciando intravedere un cambiamento che potrebbe influenzare anche l'Inter. Scopriamo insieme i dettagli di questa scelta audace e le sue implicazioni.

Stankovic Inter, le ultime sul futuro del portiere nerazzurro al Venezia dopo il rientro in nerazzurro al termine del prestito. I dettagli. Il Venezia ha già definito la strategia tra i pali per la prossima stagione e, indirettamente, la notizia tocca anche l’Inter. Come riportato da Trivenetogoal, i lagunari hanno deciso di puntare su Filip Stankovic e Alessandro Plizzari come coppia di portieri. Il primo, classe 2002 e figlio d’arte (il padre è Dejan, ex portiere dell’ Inter ), verrà riscattato proprio dai nerazzurri per 1,5 milioni di euro. Dopo un buon inizio di stagione, Filip ha dovuto fermarsi per un infortunio al tendine rotuleo, ma il club veneto crede ancora molto in lui. 🔗 Leggi su Internews24.com