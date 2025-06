Stampo omofobo nell’atto vandalico contro la pizzeria

Un gesto ignobile macchia il cuore della nostra comunità: un atto vandalico e omofobo ha colpito la pizzeria L’Aspizza, situata nel centro storico a pochi passi dal municipio. Durante il Pride Month, Fabio e Gabriele avevano decorato il locale con bandierine arcobaleno per celebrare i diritti LGBTQIA+. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale ribadire il rispetto e l’inclusione, valori che non dobbiamo mai dimenticare.

Atto vandalico alla pizzeria L'Aspizza, in pieno centro, a pochi passi dal palazzo comunale. I due gestori, Fabio e Gabriele, in occasione del 'Pride Month', il mese del Pride, ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno nell'intero mese di giugno per sottolineare l'importanza della lotta per i diritti Lgbtqia+, avevano esposto all'esterno del locale due bandierine arcobaleno, incastrate ai lati della insegna posta di fianco alla porta d'ingresso. Mercoledì, nel riaprire l'attività, la scoperta: qualcuno aveva spezzato le aste che sostenevano le bandiere. A denunciare il gesto, Jonathan Lucchesi, presidente dell'associazione Coming Out: "Un atto vandalico di chiaro stampo omofobo ha colpito i nostri amici – commenta –.

