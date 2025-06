Stalking sulla ex compagna A casa aveva una pistola Patteggia due anni di carcere

Una vicenda di stalking che si è trasformata in un incubo legale, culminato con una condanna a due anni di carcere per l’ex compagno. Dopo un episodio di violenza sui vetri dell’auto della ex, la situazione è degenerata e ha portato all’arresto, con l’accusa di detenzione illegale di armi. Un grave richiamo alla sensibilità e alla necessità di interventi tempestivi contro ogni forma di minaccia o violenza domestica.

Tutto era partito con un pugno sul finestrino dell’auto della ex, andato in frantumi. E si era concluso con le manette ai polsi di lui. Perché allo stalking e ai danneggiamenti (a piede libero), si era aggiunta la detenzione illegale di una pistola: una Tanfoglio semiautomatica 7.65 con due caricatori e 15 munizioni. Un ’ferro’ che peraltro proprio la ormai ex compagna era riuscita a fare ritrovare ai carabinieri a casa dell’ex, un operaio ultra-trentenne di Fosso Ghiaia. Per l’uomo - difeso dall’avvocato Luigi Filippo Gualtieri e tutt’ora in carcere - è pronto un patteggiamento a due anni di reclusione che verrà formalizzato la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stalking sulla ex compagna. A casa aveva una pistola. Patteggia due anni di carcere

