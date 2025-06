Stalking giornalista Enrico Varriale condannato a 10 mesi

Un caso che ha scosso l’opinione pubblica, quello di Enrico Varriale, condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa per stalking e lesioni ai danni della sua ex. La sentenza del tribunale di Roma apre un percorso di recupero, evidenziando come le conseguenze legali possano diventare anche un’occasione di riflessione e cambiamento. Un monito importante sulla delicatezza dei rapporti personali e il rispetto delle vittime.

(Adnkronos) – Il tribunale di Roma ha condannato a 10 mesi, pena sospesa, il giornalista televisivo Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. Il giudice monocratico ha disposto per Varriale, una volta che la sentenza diventerà definitiva, un percorso che prevede la partecipazione a un percorso di recupero presso enti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

