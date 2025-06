Stadio e palestra Ecco il maxi progetto da 1,6 milioni Via libera della Giunta

La giunta ha dato il via libera a un straordinario progetto da 16 milioni di euro: un intervento che trasformerà lo stadio Gianni Invernizzi e sorgerà accanto a una moderna palestra multifunzionale. Un'iniziativa ambiziosa, frutto di una visione strategica per migliorare le strutture sportive e promuovere il benessere della comunità. Con questo investimento, si apre una nuova era per il quartiere e per tutti gli appassionati di sport e attività fisica.

È una delibera con il documento di indirizzo per la progettazione della nuova struttura ad aver dato il là - lo scorso 10 giugno in occasione di una seduta di giunta straordinaria - al complesso iter che dovrà portare al rifacimento dello stadio Gianni Invernizzi di viale Sforza e alla costruzione di una nuova struttura multifunzionale adiacente. L'ambizioso progetto della nuova palestra prevede un impegno di spesa complessivo che ammonta, ad oggi, a 1 milione e 670 mila euro. L'avvio in questi giorni della fase di progettazione è divenuto possibile grazie all'utilizzo di una parte dell'avanzo di bilancio comunale, fondamentale per la partecipazione all'avviso del bando statale Sport e periferie 2025.

Stadio da rifare e nuova palestra. Caccia ai fondi - Un piano ambizioso mira a rifare lo stadio Gianni Invernizzi e a realizzare una nuova palestra, valorizzando spazi fondamentali per la comunità.

